Из магазинов могут исчезнуть некоторые продукты

"Мы рекомендовали птицеводческим предприятиям сузить ассортимент, что позволит им уменьшить свои затраты на производство. Пока компаниям стоит сфокусироваться на изготовлении товаров с меньшей добавленной стоимостью. Таким образом, заводы могут отказаться от изготовления продукции глубокой переработки, так как она более дорогая. Речь о товарах, которые требуют от компаний максимальных затрат на изготовление — это в том числе грудинка и бедрышки", — рассказала гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. По ее словам, это позволит сократить затраты на изготовление продукции и предложить покупателям ее недорогой вариант.