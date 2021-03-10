Из магазинов могут исчезнуть некоторые продукты

Птицефабрики могут отказаться от производства премиальных товаров, например отборного яйца и грудинки. Росптицесоюз предложил производителям сконцентрироваться на изготовлении более дешевой продукции — тушки бройлера и столового яйца С2, сообщают "Известия".
"Мы рекомендовали птицеводческим предприятиям сузить ассортимент, что позволит им уменьшить свои затраты на производство. Пока компаниям стоит сфокусироваться на изготовлении товаров с меньшей добавленной стоимостью. Таким образом, заводы могут отказаться от изготовления продукции глубокой переработки, так как она более дорогая. Речь о товарах, которые требуют от компаний максимальных затрат на изготовление — это в том числе грудинка и бедрышки", — рассказала гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. По ее словам, это позволит сократить затраты на изготовление продукции и предложить покупателям ее недорогой вариант.
По мнению главы Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, изготовители не успевают удовлетворить возросший спрос на мясо курицы, производство которой сокращается из-за птичьего гриппа. Он считает, что курицу на какое-то время необходимо заменить индейкой и свининой. Это позволит за два месяца решить проблему с нехваткой птицеводческой продукции на рынке.