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Умер народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 7 часов назад
Умер народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий
Фото: Русское видео (1997)
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий умер на 96-м году жизни, сообщила его дочь актриса Ирина Конопацкая.

«Мой папа, Конопацкий Иосиф Николаевич, поздравив нас с дочкой с наступающим женским днем 7 марта, 8 взял… и ушел…», — передает РИА «Новости» слова Конопацкой.

В последние годы артист проживал в норвежском городе Тронхейм.
В театре и кино Конопацкий проработал 60 лет, с 1940 по 2000 год. Свои первые роли он исполнял в Городском театре в Котласе, позже выходил на сцену в Рижском театре, Тбилисском драматическом театре имени Александра Грибоедова, в Иркутском драматическом театре. В 29 лет он продолжил актерскую деятельность в Ленинграде.
Был занят в спектаклях «Дело», «Хождение по мукам», «Совесть», «Хочу верить», «Забыть Герострата», «Не беспокойся, мама», «Убийство Гонзаго», «Закон вечности», «Генерал Серпилин», «Колыма», «Невеста из Парижа» и других постановках.
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Общество , Иосиф Конопацкий , Ирина Конопацкая , РИА Новости , Архангельская Область , Котлас
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