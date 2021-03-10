Умер народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий 

«Мой папа, Конопацкий Иосиф Николаевич, поздравив нас с дочкой с наступающим женским днем 7 марта, 8 взял… и ушел…», — передает РИА «Новости» слова Конопацкой.

В последние годы артист проживал в норвежском городе Тронхейм.

В театре и кино Конопацкий проработал 60 лет, с 1940 по 2000 год. Свои первые роли он исполнял в Городском театре в Котласе, позже выходил на сцену в Рижском театре, Тбилисском драматическом театре имени Александра Грибоедова, в Иркутском драматическом театре. В 29 лет он продолжил актерскую деятельность в Ленинграде.

Был занят в спектаклях «Дело», «Хождение по мукам», «Совесть», «Хочу верить», «Забыть Герострата», «Не беспокойся, мама», «Убийство Гонзаго», «Закон вечности», «Генерал Серпилин», «Колыма», «Невеста из Парижа» и других постановках.