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Греция откроется для туристов с 14 мая 

Газета.Ru 20 минут назад
Греция откроется для туристов с 14 мая
Фото: depositphotos.com
Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что страна может с 14 мая начать принимать туристов. Об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Он подчеркнул, что это касается не только туристов из стран ЕС, но и из России, Белоруссии и Украины.
При этом в начале апреля возможно 'пилотное» открытие для стран Евросоюза, а также тех стран, которые активно проводят вакцинацию, например, Израиля, сказал Теохарис.
Он добавил, что туристы будут должны пройти вакцинацию, иметь антитела или отрицательный результат теста на COVID-19.
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