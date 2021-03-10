В РФ оценили зависимость заболеваемости COVID-19 от оттепели

Александр Горелов. Во время весеннего потепления не исключены суточные колебания заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 10 марта, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , член-корреспондент РАН

По словам эксперта, весенняя погода — колебания температуры воздуха в районе нуля градусов и оттепель — формирует благоприятные условия для циркуляции вирусных респираторных заболеваний. Это относится и к коронавирусным инфекциям.

Ожидать значительного роста заболеваемости COVID-19 не стоит, подчеркнул Горелов. Тем не менее, соблюдение профилактических мер остается необходимым. Также важно ответственно подойти к вопросу вакцинации от коронавируса, цитирует специалиста ТАСС