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В Роспотребнадзоре оценили зависимость заболеваемости COVID-19 от оттепели 

Вечерняя Москва и ещё 2 19 минут назад
В РФ оценили зависимость заболеваемости COVID-19 от оттепели
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Во время весеннего потепления не исключены суточные колебания заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 10 марта, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
По словам эксперта, весенняя погода — колебания температуры воздуха в районе нуля градусов и оттепель — формирует благоприятные условия для циркуляции вирусных респираторных заболеваний. Это относится и к коронавирусным инфекциям.
Ожидать значительного роста заболеваемости COVID-19 не стоит, подчеркнул Горелов. Тем не менее, соблюдение профилактических мер остается необходимым. Также важно ответственно подойти к вопросу вакцинации от коронавируса, цитирует специалиста ТАСС.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что за сутки в мире зафиксировали 326 990 случаев заболевания, умерли 6573 пациента. Всего с начала пандемии в ВОЗ поступили сведения о 116 874 912 инфицированных и 2 597 381 умершем.
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Общество , Наука и техника , COVID-19 , Александр Горелов , ВОЗ , РАН , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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