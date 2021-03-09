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Москва

«Путину нужен свой спецпрокурор!» Экс-глава МВД предложил смертную казнь за коррупцию 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Бороться с коррупцией на всех уровнях смогла бы специальная независимая структура, заявил в эфире НСН бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов. Кроме того, наказание за большие взятки должно быть ужесточено вплоть до смертной казни, допустил он.

«Пришло время вводить должность специального прокурора при президенте, он должен набрать команду, никому не подчиняться кроме президента. Вся команда не должна ни от кого зависеть. И если есть политическая воля, то начать реальную борьбу. Посмотрите, что творится в Китае. За миллиардные взятки пора и у нас вводить высшую меру наказания», — заявил Куликов.

Накануне в Генпрокуратуре РФ озвучили данные по взяткам в 2020 году. Выяснилось, что мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.
По словам экс-главы МВД, представители полиции, ФСИН, сферы образования и аналогичные категории взяточников принадлежат лишь к «первому этажу коррупции». По мнению собеседника НСН, борьбу с коррупцией необходимо начинать не снизу, а сверху.

«Это все первый этаж коррупции, это чепуха и мелочь, это там, где развязаны руки у всех правоохранителей. С этим надо бороться, но есть еще два уровня — региональный и федеральный. С региональным немного сложней, потому что не против каждого возбудит уголовное дело правоохранитель, в функции которого входит это возбуждение. А на федеральном уровне еще сложнее — там иногда и по рукам бьют. На борьбу с коррупцией нужно посмотреть не снизу, а сверху», — сказал Куликов.

Он согласился с тем, что взяточничество создает негативный имидж российского полицейского. Но избавиться от такого имиджа не так-то просто.

«Спросите полицейского — когда он в последний раз получал хорошую зарплату? Лет 15 она, наверное, не менялась. Вот представьте, получает он 50-60 тысяч рублей. Можно его семье нормально существовать на эти средства? Или стоит постовой милиционер, он видит, на какой машине ездит его начальник, ему же тоже хочется на хорошей машине поездить, вокруг никого нет — вот он и берет. Здесь целый комплекс проблем», — считает экс-глава МВД РФ.

В декабре 2020 года генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил отменить практику, когда мелким коррупционерам назначают судебный штраф вместо более строгого уголовного наказания. Он пояснил, что такая ситуация позволяет коррупционерам вновь претендовать на государственные и муниципальные должности.
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Общество , Видео , Игорь Краснов , Анатолий Куликов , Генпрокуратура РФ , МВД , ФСИН , Китай
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