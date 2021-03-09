«Это все первый этаж коррупции, это чепуха и мелочь, это там, где развязаны руки у всех правоохранителей. С этим надо бороться, но есть еще два уровня — региональный и федеральный. С региональным немного сложней, потому что не против каждого возбудит уголовное дело правоохранитель, в функции которого входит это возбуждение. А на федеральном уровне еще сложнее — там иногда и по рукам бьют. На борьбу с коррупцией нужно посмотреть не снизу, а сверху», — сказал Куликов.