Когда это все закончится: россиян хотят наказывать за фейки о ценах

Депутат Госдумы Анатолий Выборный разработал законопроект, вводящий уголовную ответственность за искусственное повышение спроса на продукты и роста цен. Об этом пишут «Известия».

Выборный предложил дополнить уголовную статью «Манипулирование рынком» новой частью, в которой идет речь о публичном распространении заведомо ложной информации об изменении розничных цен на «социально значимые» продукты.

Наказывать за это депутат предлагает штрафом от 200 до 500 тысяч рублей для физических лиц или лишением свободы на срок до трех лет, а для юридических лиц — штрафами от 500 до 800 тысяч рублей.

«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен», — заявил Выборный.

Он отметил, что рост цен часто провоцируют именно спекулянты и недобросовестные торговцы, которые публикуют фейки, чтобы вызвать ажиотаж.

Депутат подчеркнул, что предлагает наказывать только тех, кто запускает фейки, а не тех, кто их репостит.

Замглавы Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин отметил, что выявить виновного по этой статье будет непросто.

«Лично мне интересно, как будет проходить оценка таких высказываний: спровоцировала она рост цен или нет?» — заявил он.

Как писал «Рамблер», в январе 2021 года рост цен на продукты в России стал максимальным за последние пять лет. Аналитики компании FinExpertiza подсчитали, что потребительские цены на продукты в январе 2021-го выросли на семь процентов к январю 2020-го, опередив инфляцию.