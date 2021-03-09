WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах 

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже. Об этом пишет портал WABetaInfo.

По данным портала, из последней бета-версии мессенджера исчезла поддержка устройств с операционной системой iOS 9 и ниже. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

В официальном списке операционных систем для iPhone, поддерживаемых мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что личные данные пользователей мессенджера будут направляться в Facebook — компанию, которая контролирует WhatsApp. На новость бурно отреагировали пользователи соцсетей. Некоторые из них нашли в нововведении посягательство на свободу слова и посчитали, что отныне пользователей лишили права на тайну переписки.