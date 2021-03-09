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Москва

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах 

Алиса Селезнёва 1 час назад
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Фото: globallookpress.com
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже. Об этом пишет портал WABetaInfo.
По данным портала, из последней бета-версии мессенджера исчезла поддержка устройств с операционной системой iOS 9 и ниже. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.
В официальном списке операционных систем для iPhone, поддерживаемых мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что личные данные пользователей мессенджера будут направляться в Facebook — компанию, которая контролирует WhatsApp. На новость бурно отреагировали пользователи соцсетей. Некоторые из них нашли в нововведении посягательство на свободу слова и посчитали, что отныне пользователей лишили права на тайну переписки.
При этом руководитель WhtsApp Уилл Кэткарт заверил, что никто не может просматривать диалоги и прослушивать звонки пользователей. Он пояснил, что нововведение необходимо для того, чтобы «помогать разрабатывать, предоставлять, улучшать, понимать, настраивать, поддерживать и продвигать услуги».
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Комментарии
Общество , Уилл Кэткарт
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