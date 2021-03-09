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Москва

«Больше АДА!»: в соцсетях обсуждают представителя России на Евровидении 

Павел Тиунов 1 час назад
В соцсетях обсуждают представителя России на Евровидении
Фото: ТАСС
Журналисты «Царьграда» собрали мнения о певице Manizha, которая будет представлять Россию на Евровидении с песней «Русская женщина». Пользователи сходятся во мнении, что композиция и образ исполнительницы россиянам вряд ли понравятся, а вот европейцам вполне возможно придутся по душе.
Манижа Сангин (Manizha) — уроженка Таджикистана, обосновавшаяся в России. Изначально певица приобрела популярность в соцсетях, публикуя музыкальные видео. В 2021 году артистка одержала победу в национальном отборе на право представлять Россию на конкурсе «Евровидение» с песней «Русская женщина». В номере Manizha сначала появляется в национальном костюме, затем скидывает его и остаётся в красном спортивном костюме. Ритмичная композиция представляет собой речетатив с этно-припевом.
Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на песню, которая представит страну европейским зрителям.

«Больше АДА!» — написал автор Telegram-канала «Ыыху Москвы».

Журналист Юлия Витязева отметила, что ей композиция, в которой намешаны идеи мультикультурализма, феминизма и поддержки ЛГБТ, «не зашла». При этом певицу, по её мнению, скорее всего одобрят в Европе.

«Европейцам зайдёт. Конкурс давно политический. И на нём нужна не песня, а кейс исполнителя. У этой девушки всё в наличии», — отметила Витязева.

Как сообщал «Рамблер», группа Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении в 2020 году, отказалась участвовать в национальном отборе в нынешнем году. По словам лидера коллектива Ильи Прусикина, в стране много молодых талантливых музыкантов, которые могут достойно выступить на конкурсе.
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Общество , Шоу-бизнес , Царьград ТВ
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