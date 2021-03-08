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Ведущий программы «Гражданин и закон» Мелейко умер на 85-м году жизни 

Слово и Дело 1 час назад
Умер ведущий программы «Гражданин и закон» Мелейко
Фото: spbsj.ru
Мелейко умер на 85-м году жизни в городе на Неве, сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области. Последние годы жизни журналист боролся с болезнью.
Станислав Мелейко родился 6 февраля 1937 года. Он окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Мелейко начинал свою карьеру с корреспондента Главной редакции пропаганды, затем он работал комментатором и заведующим отделом. Журналист стал известен благодаря передаче "Гражданин и закон", первый выпуск которой вышел в 1970 году.
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Общество , Ленинградская область
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