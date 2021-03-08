Умер ведущий программы «Гражданин и закон» Мелейко

Мелейко умер на 85-м году жизни в городе на Неве, сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области. Последние годы жизни журналист боролся с болезнью.

Станислав Мелейко родился 6 февраля 1937 года. Он окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Мелейко начинал свою карьеру с корреспондента Главной редакции пропаганды, затем он работал комментатором и заведующим отделом. Журналист стал известен благодаря передаче "Гражданин и закон", первый выпуск которой вышел в 1970 году.