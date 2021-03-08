Познер раскрыл суть праздника 8 марта 

«Я хотел бы напомнить девушкам, что на самом деле этот праздник зародился в 1910 году, когда американские швеи вышли на улицы Нью-Йорка, требуя равной оплаты труда с мужчинами. Они хотели работать столько же часов, что и мужчины, и при этом получать равную зарплату», — заявил Познер в разговоре с News.ru, публикация приводится на сайте «Познер Online».