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Познер раскрыл суть праздника 8 марта 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Познер раскрыл суть праздника 8 марта
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Познер поздравил всех женщин с Международным женским днем, и напомнил истинную суть праздника.

«Я хотел бы напомнить девушкам, что на самом деле этот праздник зародился в 1910 году, когда американские швеи вышли на улицы Нью-Йорка, требуя равной оплаты труда с мужчинами. Они хотели работать столько же часов, что и мужчины, и при этом получать равную зарплату», — заявил Познер в разговоре с News.ru, публикация приводится на сайте «Познер Online».

Журналист призвал россиянок помнить об этом, и требовать к себе равного отношения.

«Таковы мои пожелания россиянкам к 8 марта», — заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, отметив их успехи «в самых разных сферах деятельности». Также с поздравлениями в адрес женщин выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Общество , Владимир Познер , Сергей Лавров , Владимир Путин , Нью-Йорк , США
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