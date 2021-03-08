Скончался пианист Дмитрий Башкиров 

В возрасте 89 лет из жизни ушёл народный артист РСФСР пианист Дмитрий Башкиров . Трагичную новость в Facebook сообщил музыкант Лев Маркиз.

Он назвал Башкирова одним из «виднейших представителей русской пианистической школы», который «оставил глубокий и яркий след» как музыкант и «как блестящий педагог».

«Дорогой друг, ты достиг конечной гавани. И ЗАСЛУЖИЛ ПОКОЙ И БЛАГОДАРНУЮ ПАМЯТЬ», — написал Маркиз (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Причина смерти пианиста пока не известна.

Дмитрий Башкиров родился 1 ноября 1931 года в Тбилиси. Там же окончил музыкальную школу, затем переехал в Москву. Первое выступление Башкирова в столичной консерватории, отмечают критики, «вызвало сенсацию». В 1955 году он выиграл Большой приз на международном конкурсе в Париже, в 1970 году был удостоен Премии Роберта Шумана . С 1957 года преподавал в Московской консерватории. Концертной деятельностью Башкиров занимался вплоть до 2012 года.

В декабре прошлого года, как сообщал «Рамблер», из жизни ушел художник и музыкант Свен Гундлах. 61-летний деятель культуры был госпитализирован в больницу на территории ВДНХ в Москве с коронавирусной инфекцией COVID-19. В течение некоторого времени он пребывал в коме, а затем умер. Коллеги отметили, что Гундлах был «человеком удивительной судьбы, художником и поэтом, писателем и певцом, композитором и журналистом, дизайнером и консультантом по всем мыслимым вопросам, от бизнеса до личной жизни, банкиром и историком, неугомонным пересмешником и выдумщиком, в конце жизни едва не ставшим священником».