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Умер известный дрессировщик львов Борис Бирюков 

РИАМО и ещё 7 45 минут назад
Умер дрессировщик львов Борис Бирюков
Фото: РИА Новости
Народный артист РСФСР, известный советский дрессировщик львов Борис Бирюков скончался на 85-м году жизни, пишет Газета.ru.

«Ушел из жизни выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем, отдавший служению Росгосцирку более 70 лет — Борис (Бериян) Бирюков», — сообщается на странице Росгосцирка в Facebook.

Бирюков был цирковым артистом в шестом поколении, представителем династии, корни которой по материнской линии уходят в XVIII век — к цирковой династии Танти. Был удостоен ордена Почета и ордена За службу Отечеству IV степени.
Бирюков воспитал целую плеяду учеников. Сейчас они успешно выступают в России и многих странах мира.
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Общество , Газета.Ru , Львов
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