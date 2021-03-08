Умер дрессировщик львов Борис Бирюков

Народный артист РСФСР, известный советский дрессировщик львов Борис Бирюков скончался на 85-м году жизни, пишет Газета.ru.

«Ушел из жизни выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем, отдавший служению Росгосцирку более 70 лет — Борис (Бериян) Бирюков», — сообщается на странице Росгосцирка в Facebook.

Бирюков был цирковым артистом в шестом поколении, представителем династии, корни которой по материнской линии уходят в XVIII век — к цирковой династии Танти. Был удостоен ордена Почета и ордена За службу Отечеству IV степени.

Бирюков воспитал целую плеяду учеников. Сейчас они успешно выступают в России и многих странах мира.