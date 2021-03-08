Военкомат предложил россиянкам сдать ухажеров в армию

Военный комиссариат Ленинградской области предложил женщинам в качестве подарка на 8 Марта отправить своих бывших мужчин в армию, сообщает ИА DEITA.RU.

В обращении, размещенном в социальной сети, начальник отдела по работе с гражданами Юрий Хромов от имени военкомата поздравил "милых барышень" с Международным женским днем и пожелал, чтобы их всегда окружали настоящие защитники.

"А теперь позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните, настоящий мужчина должен иметь военный билет", — сообщил Хромов.

В комментариях аккаунтов "будущих защитников" россиянки пока оставили немного.