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Москва

Автор шлягера из мультика про Чебурашку госпитализирован 

News.ru и ещё 1 48 минут назад
Сценарист Александр Тимофеевский попал в больницу
Фото: Wikimedia
Врачи госпитализировали в одну из клиник на территории Москвы Александра Тимофеевского — сценариста и автора песни «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма про Чебурашку и Крокодила Гену. Информация об этом появилась в СМИ в воскресенье, 7 марта.
Исходя из имеющихся сведений, сценарист почувствовал себя плохо утром. Жена Тимофеевского отвезла супруга в больницу.
Предполагается, что у автора всенародно любимого шлягера из мультфильма произошло обострение заболевания пищеварительного тракта, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Как ранее передавал NEWS.ru, рэп-исполнитель Иван Алексеев, известный как Noize MC, 6 марта сообщил своим подписчикам, что его госпитализировали. Он сопроводил пост о болезни строчками из своей песни «Бассейн».
Noize MC рассказал, что ему пришлось вызвать скорую из-за сильных болей в спине. Известен и диагноз Алексеева: ему диагностировали люмбаго и воспаление седалищного нерва.
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Общество , Иван Алексеев , РЕН ТВ , Москва
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