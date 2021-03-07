Умер бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев

«Это невосполнимая утрата для всех нас — учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сухарев занимался и научной деятельностью — он был автором более 120 научных работ, в том числе книги «Наш народный суд». Он также занимал должность главного редактора Российской юридической энциклопедии, изданной в 1999 году.