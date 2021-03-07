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Умер бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев 

Lenta.ru 42 минуты назад
Умер бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев
Фото: пресс-служба СК
Умер бывший генеральный прокурор СССР, почетный работник прокуратуры России Александр Сухарев. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета

«Это невосполнимая утрата для всех нас — учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сухарев занимался и научной деятельностью — он был автором более 120 научных работ, в том числе книги «Наш народный суд». Он также занимал должность главного редактора Российской юридической энциклопедии, изданной в 1999 году.
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Общество , Александр Сухарев , Валентин Курбатов , Генпрокуратура РФ , СКР
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