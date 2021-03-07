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Врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны в России 

Вечерняя Москва и ещё 1 20 минут назад
Врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в России
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»
Заболеваемость коронавирусом может вырасти в России в середине весны, снижение начнется в конце мая. Об этом сообщили врачи-инфекционисты.

— Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости COVID-19. Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад, — сказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», — врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он отметил, что многие люди, которые переболели коронавирусом в легкой и бессимптомной форме, не обращались к медикам в первую волну пандемии из-за боязни уйти на самоизоляцию, поэтому прошлогодняя статистика по переболевшим может быть неточной.
Врач добавил, что воздух весной способствует передаче COVID-19, потому что влажность достигает определенной температуры. Также после зимы у людей наблюдается снижение иммунитета.
С позицией Тимакова согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

— Мы очень надеемся, что к апрелю-маю заболеваемость снизится. Каждый день количество вакцинированных увеличивается, — сказал он.

Врач пояснил, что статистика по заболевшим коронавирусом может держаться примерно на одном и том же уровне из-за того, что есть люди, которые еще «не встречались с вирусом», передает РИА Новости.
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Общество , Сергей Вознесенский , Евгений Тимаков , РУДН , РИА Новости
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