Закон о запрете высаживать детей из транспорта вступил в силу

Закон, который запрещает высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд, вступил в силу в России

«7 марта вступает в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья.

Он подчеркнул, что ситуация, похожая на случай в Кирове, когда девочку 12 лет поздно вечером в 20-градусный мороз кондуктор высадил из автобуса, не должна повторяться.