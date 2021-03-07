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В России вступил в силу закон о запрете высаживать детей из транспорта 

RT на русском и ещё 10 1 час назад
Закон о запрете высаживать детей из транспорта вступил в силу
Фото: ТАСС
Закон, который запрещает высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд, вступил в силу в России.

«7 марта вступает в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья.
Он подчеркнул, что ситуация, похожая на случай в Кирове, когда девочку 12 лет поздно вечером в 20-градусный мороз кондуктор высадил из автобуса, не должна повторяться.
10 февраля глава Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец оценила законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд.
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Общество , Ирина Волынец , Госдума , Кировская Область
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