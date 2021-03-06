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Устроившую дебош на самолете из Владивостока пассажирку связали скотчем 

Майк Габриелян 1 час назад
Устроившую дебош на самолете из Владивостока пассажирку связали скотчем
Фото: РИА НОВОСТИ
Неадекватная наркоманка разделась догола и устроила дебош на борту самолета Владивосток-Новосибирск. Бортпроводникам и пассажирам пришлось связать её скотчем и веревками. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

«Через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа женщина не реагировала и была дезориентирована в пространстве. В связи с возможностью причинения пассажиркой вреда себе или окружающим, бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении и удерживали в кресле до посадки самолета», — сообщает управление.

В аэропорту Толмачево неадекватную бузотершу передали транспортным полицейским. В дежурной части 39-летняя жительница Новосибирска призналась, что перед вылетом из Владивостока она употребила синтетический наркотик. В отношении гражданки составили протокол о мелком хулиганстве. Ее направили на медицинское освидетельствование, которое должно установить вид и степень опьянения.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Марксе наркоман избил участкового по дороге к следователю.
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Общество
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