Устроившую дебош на самолете из Владивостока пассажирку связали скотчем 

Неадекватная наркоманка разделась догола и устроила дебош на борту самолета Владивосток-Новосибирск. Бортпроводникам и пассажирам пришлось связать её скотчем и веревками. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
«Через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа женщина не реагировала и была дезориентирована в пространстве. В связи с возможностью причинения пассажиркой вреда себе или окружающим, бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении и удерживали в кресле до посадки самолета», — сообщает управление.
В аэропорту Толмачево неадекватную бузотершу передали транспортным полицейским. В дежурной части 39-летняя жительница Новосибирска призналась, что перед вылетом из Владивостока она употребила синтетический наркотик. В отношении гражданки составили протокол о мелком хулиганстве. Ее направили на медицинское освидетельствование, которое должно установить вид и степень опьянения.
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