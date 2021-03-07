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Москва

Мясников рассказал о своей болезни и дал совет россиянам 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Мясников заразился опоясывающим лишаем
Фото: vk.com/drmyasnikov
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что заболел опоясывающим герпесом, и посоветовал россиянам «не уподобляться ему» и вовремя делать все необходимые прививки.

Почти неделю беспокоит сильная ломящая боль в правой лопатке. И ночью тоже. Да тут ещё какая-то ломота, усталость, для меня необычная. А ночью — здрасьте, высыпало! Герпес зостер! — написал врач на своей странице в Instagram.

Мясников добавил, что ему не сразу удалось распознать болезнь, так как, считая себя «тридцатилетним», он полагал, что просто потянул мышцу во время тренировки. Он обратился к подписчикам в возрасте с советом не уподобляться ему в этом и вовремя вакцинироваться — от пневмококка, гриппа, герпеса зостер, столбняка, гепатита Б и коронавируса. Врач также поблагодарил всех за беспокойство и заявил, что у него «разговор» с заболеванием будет коротким.
Как сообщал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему мужчины чаще заболевают COVID-19, чем женщины. Оказалось, что у последних меньше рецепторов, с помощью которых коронавирус попадает в клетку.
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Общество , Александр Мясников
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