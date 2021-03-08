У православных христиан началась Масленица 

Православные христиане в понедельник, 8 марта, встречают Масленицу — неделю перед началом Великого поста. Согласно традиции, Масленичная неделя начинается за 56 дней до Пасхи. Точные ее сроки зависят от даты основного христианского праздника.

Во время Масленицы для верующих отменяются обязательные посты по средам и пятницам, при этом запрет на употребление мяса уже начинает действовать.

«Пост предваряется Прощеным воскресеньем, это как раз завершение Масленицы. А Масленица — это время, когда раньше часто ходили в гости, как говорили, "к теще на блины". Это возможность в преддверии Прощеного воскресенья попросить прощения, примириться», — объяснил в беседе с РИА Новости священник храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев.

Согласно народной традиции, Масленица символизирует переход от зимы к весне и последний всплеск сытой, веселой жизни перед началом строгого Великого поста. Чтобы напомнить верующим о приближении поста, в среду и пятницу в храмах проходят специальные длительные богослужения.