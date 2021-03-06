Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Пушков жестко раскритиковал выставку на ВДНХ 

Майк Габриелян 1 час назад
Пушков жестко раскритиковал выставку на ВДНХ
Фото: Рамблер
Член Совета Федерации Алексей Пушков жестко раскритиковал анатомическую выставку «Мир тела», которую хотят показать в Москве.

«Выставка, достойная Ганнибала Лектера из "Молчания ягнят". Уверен — он бы оценил. Да и ее автор выглядит как старший брат знаменитого литературного маньяка — можете увидеть на фото. "Свободный мир" прорывается к нам любыми способами — хоть тушкой, хоть чучелом. И даже человеческими тушками. А мы пускаем. Зачем?» — написал Пушков в телеграм-канале.

Планируется, что выставка пройдёт на ВДНХ. Организаторы говорят, что хотят показать посетителям, как устроен человек и каковы особенности его организма.

«Выставка, которая изменит всю вашу жизнь, и позволит взглянуть на свое тело по-новому. Мы покажем вам как устроен человек, каковы особенности нашего организма и как повседневный выбор влияет на ваше здоровье», — говорится в анонсе.

Все экспонаты — настоящие забальзамированные человеческие тела. Умершие владельцы завещали их просветителям. В общей сложности с 1980 года более 19 000 человек передали свои тела для пластинации.
На выставку допускаются дети. Предусмотрены льготные школьные билеты. Это вызвало споры в соцсетях. Одни пользователи говорят о пользе проекта и необходимости медицинского просвещения, другие выступают против чрезмерного натурализма выставки.
Ранее «Рамблер» сообщал, что курганский «Ганнибал Лектер» зубами разорвал тело возлюбленной.
Видео дня. Андрей Малахов сдал продажных звёзд, раскрыл их гонорары и рассказал, как они попадают в рабство
Комментарии 156
Общество , Ганнибал Лектер , Алексей Пушков , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тренировку самой сексуальной атлетки с футболистом сняли на видео
06:05
Тренировку самой сексуальной атлетки с футболистом сняли на видео
В мире Общество
Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео
01:11
Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео
В мире Общество
Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в ТЦ
01:45
Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в ТЦ
Происшествия
Опубликовано видео столкновения Lamborghini и Jaguar в Сестрорецке
00:13
Опубликовано видео столкновения Lamborghini и Jaguar в Сестрорецке
Происшествия
Опубликовано видео последствий лавины возле школы на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий лавины возле школы на Камчатке
Происшествия
Последствия схода цистерн с нефтью под Хабаровском попали на видео
00:26
Последствия схода цистерн с нефтью под Хабаровском попали на видео
Происшествия
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и попал на видео
00:11
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и попал на видео
Происшествия
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
00:45
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
Общество
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
00:24
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
В мире Происшествия
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
00:41
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение