Пушков жестко раскритиковал выставку на ВДНХ 

«Выставка, достойная Ганнибала Лектера из "Молчания ягнят". Уверен — он бы оценил. Да и ее автор выглядит как старший брат знаменитого литературного маньяка — можете увидеть на фото. "Свободный мир" прорывается к нам любыми способами — хоть тушкой, хоть чучелом. И даже человеческими тушками. А мы пускаем. Зачем?» — написал Пушков в телеграм-канале.

Планируется, что выставка пройдёт на ВДНХ. Организаторы говорят, что хотят показать посетителям, как устроен человек и каковы особенности его организма.

«Выставка, которая изменит всю вашу жизнь, и позволит взглянуть на свое тело по-новому. Мы покажем вам как устроен человек, каковы особенности нашего организма и как повседневный выбор влияет на ваше здоровье», — говорится в анонсе.

Все экспонаты — настоящие забальзамированные человеческие тела. Умершие владельцы завещали их просветителям. В общей сложности с 1980 года более 19 000 человек передали свои тела для пластинации.

На выставку допускаются дети. Предусмотрены льготные школьные билеты. Это вызвало споры в соцсетях. Одни пользователи говорят о пользе проекта и необходимости медицинского просвещения, другие выступают против чрезмерного натурализма выставки.