В башкирском городе Белебей местные жители устроили давку и подрались из-за скидок на некоторые категории товаров в одном из местных торговых центров. Видеоролики опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Белебей — BEST».

Инцидент произошел утром в субботу, 6 марта. « Комсомольская правда » в Уфе утверждает, что поводом для скопления людей стала распродажа мягких игрушек за 39 рублей.

В свою очередь издание Baza пишет о том, что скидки в преддверии праздника 8 Марта были выставлены на губки, моющие средства и приспособления по уходу за домом и собой.

На видеороликах слышен громкий женский визг и крики. Некоторые пришли с маленькими детьми, большинство посетителей торгового центра были в масках, но у некоторых они слетали в процессе борьбы за товары.