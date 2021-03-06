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Жители российского города устроили давку и подрались из-за скидок 

Lenta.ru 48 минут назад
В башкирском городе Белебей местные жители устроили давку и подрались из-за скидок на некоторые категории товаров в одном из местных торговых центров. Видеоролики опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Белебей — BEST».
Инцидент произошел утром в субботу, 6 марта. «Комсомольская правда» в Уфе утверждает, что поводом для скопления людей стала распродажа мягких игрушек за 39 рублей.
В свою очередь издание Baza пишет о том, что скидки в преддверии праздника 8 Марта были выставлены на губки, моющие средства и приспособления по уходу за домом и собой.
На видеороликах слышен громкий женский визг и крики. Некоторые пришли с маленькими детьми, большинство посетителей торгового центра были в масках, но у некоторых они слетали в процессе борьбы за товары.
Автор одного видео называет происходящее «кошмаром», а пришедших на распродажу горожан «клоунами» и «варварами». Также он смеется, что «за Навального никто так не вышел» (Алексей Навальный — учредитель Фонда борьбы с коррупцией, который включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).
Год назад на видео попала давка, которую жители Нижнего Тагила устроили из-за кастрюль по 99 рублей.
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Общество , Видео , Алексей Навальный , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , Комсомольская правда , Башкортостан , Белебей , Уфа
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