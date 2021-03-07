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Москва

Сделавшая предложение Путину россиянка рассказала о своей жизни 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Жительница города Иваново Юлия Шилова, год назад предложившая президенту России Владимиру Путину жениться на ней, рассказала об изменениях в своей жизни в эфире телеканала «Россия 1».

«Он (Путин), к сожалению, мне не перезвонил», — отметила девушка.

Она добавила, что после произошедшего ей в социальных сетях начали писать поклонники, которые до сих пор за ней ухаживают.

«Но никому их них пока не удалось покорить мое сердце», — заключила Шилова.

Шилова предложила Путину взять ее в жены во время поездки российского лидера в Иваново в марте 2020 года. Глава государства предположил, что после этого девушка получит известность по всей стране.
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Общество , Видео , Юлия Шилова , Владимир Путин , Иваново , Ивановская Область
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