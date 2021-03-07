«Он (Путин), к сожалению, мне не перезвонил», — отметила девушка.

Она добавила, что после произошедшего ей в социальных сетях начали писать поклонники, которые до сих пор за ней ухаживают.

«Но никому их них пока не удалось покорить мое сердце», — заключила Шилова.

Шилова предложила Путину взять ее в жены во время поездки российского лидера в Иваново в марте 2020 года. Глава государства предположил, что после этого девушка получит известность по всей стране.