Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

ВОЗ заявила об улучшении ситуации с коронавирусом в России 

Lenta.ru и ещё 1 19 минут назад
ВОЗ заявила об улучшении ситуации с COVID в России
Фото: РИА Новости
Ситуация с коронавирусом в России улучшается. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, передает ТАСС.
По ее словам, организация пока не рекомендует использовать «иммунные паспорта», в которых содержатся данные о вакцинации.
Накануне ВОЗ выразила крайнюю обеспокоенность из-за того, что многие люди и правительства стран считают пандемию коронавируса законченной. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предупредил о возможности третьей и четвертой волны COVID-19, если жители Земли не будут осторожны.
Он призвал продолжать тщательно соблюдать общественные меры по борьбе с распространением коронавируса, которые в состоянии подавить в том числе и новые штаммы.
Видео дня. Андрей Малахов сдал продажных звёзд, раскрыл их гонорары и рассказал, как они попадают в рабство
Последние новости
Премьер Словакии отреагировал на призывы отказаться от российской вакцины Премьер Словакии отреагировал на призывы отказаться от российской вакцины Россия и Франция тайно выслали дипломатов Россия и Франция тайно выслали дипломатов Эксперт призвал удалить со смартфона одно очень опасное приложение Эксперт призвал удалить со смартфона одно очень опасное приложение
Общество , Мелита Вуйнович , Майкл Райан , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
00:24
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
В мире Происшествия
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
00:41
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
Общество
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
00:45
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
Общество
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и попал на видео
00:11
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и попал на видео
Происшествия
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
00:48
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
Происшествия
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
00:27
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
В мире
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
00:58
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
Шоу-бизнес
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
00:32
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
Происшествия
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
00:11
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
Происшествия
Огромные ямы поглощают европейскую страну
00:29
Огромные ямы поглощают европейскую страну
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение