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Москва

Представитель ВОЗ заявила, что ситуация с коронавирусом в России улучшается 

ТАСС и ещё 5 38 минут назад
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович сообщила об улучшении ситуации с коронавирусной инфекцией в России.

"Вторую неделю подряд в Европейском регионе ВОЗ, к которому относится Россия, было зарегистрировано менее 1 млн новых случаев, передача инфекции в регионе продолжает замедляться. Уменьшение числа новых случаев за последний месяц обусловлено странами, которые принимают меры в области общественного здравоохранения и социальной сферы, в их число входит Российская Федерация", — сказала она.

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Общество , Видео , Мелита Вуйнович , ВОЗ
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