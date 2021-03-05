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Москва

Россияне стали чаще вступать в брак и реже разводиться 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Россияне стали чаще вступать в брак и реже разводиться
Фото: РИА Новости
Количество зарегистрированных браков в России в январе 2021 года выросло на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а разводиться, наоборот, стали реже, следует из данных Росстата.
При этом число желающих вступить в брак выросло в большинстве регионов страны — в 71 из 85. В лидерах оказалась Белгородская область, где число зарегистрированных браков увеличилось в 1,6 раз — с 320 до 500. Выросло число браков и в Орловской (прирост на 37,5%) и Челябинской (на 33,8%) областях, в Мордовии (на 33,1%), Карелии и Калининградской области (на 30,7%).
Больше всего браков в январе 2021 года заключили в Москве и Краснодарском крае (по 4105), Московской области (3050), Санкт-Петербурге (2262), следует из материалов, опубликованных на сайте Росстата.
Число разводов в январе значительно уменьшилось. По сравнению с январем 2020 года на 17,6%, по сравнению с декабрем 2020 года — на 29%.
Отмечается, что в январе по сравнению с декабрем 2020 года число разводов снизилось во всех регионах за исключением Тывы. По сравнению с январем прошлого года число разводов упало в 75 регионах.
Наибольшее падение числа разводов зафиксировано в Карелии — на 33,8%, с 228 в январе 2020 года до 151 в январе 2021 года. В Ленинградской области количество разводов сократилось на 31,9%, в Бурятии — на 30,5%, в Тамбовской области — на 30,4%, в Курской область — на 30,1%.
Наибольшее число разводов в январе 2021 года зафиксированы в самых крупных регионах страны: в Москве — 3 348, Московской области — 2 366, Краснодарском крае — 2 021, Санкт-Петербурге — 1 771, Свердловской области — 1 380, Челябинской области — 1 168, Башкортостане — 1 101, Татарстане — 1 075 и Ростовской области — 1 066 разводов.
По данным Росстата, в январе 2021 года снизился и показатель младенческой смертности в стране: на 1,3% по сравнению с январем 2020 года и на 6,1% по сравнению с декабрем прошлого года.
Напомним, число разводов в октябре прошлого года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1.7%, а число браков — на 1.9%.
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Общество , Росстат , Белгородская Область , Забайкальский Край , Калининградская Область , Краснодарский Край , Москва , Московская область , Орловский , Республика Мордовия , Санкт-Петербург
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