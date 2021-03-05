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Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавирусной инфекции 

Вероника Полынина 1 час назад
Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавирусной инфекции
Фото: РИА Новости
В январе 2021 года в России умерли 219, 8 тысячи человек, следует из данных Росстата. Число смертей от коронавируса уменьшилось.
В частности, на 20,4% меньше стало случаев, когда COVID-19 стал основной причиной смерти — 21511 в январе против 27012 в декабре.
Случаев, когда коронавирус повлиял на развитие других болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, стало меньше на 4,7% (2388 в январе против 2505 в декабре).
Число ситуаций, когда коронавирусная инфекция предположительно стала основной причиной смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимы дополнительные медицинские исследования, сократилось на 11,4% — 4781 против 5396.
По данным Росстата, в январе 2021 года зарегистрировано 47,3 тысяч браков, 42 тысячи разводов, родились 106,6 тысячи младенцев.
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Общество , Росстат
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