Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавирусной инфекции 

В январе 2021 года в России умерли 219, 8 тысячи человек, следует из данных Росстата . Число смертей от коронавируса уменьшилось.

В частности, на 20,4% меньше стало случаев, когда COVID-19 стал основной причиной смерти — 21511 в январе против 27012 в декабре.

Случаев, когда коронавирус повлиял на развитие других болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, стало меньше на 4,7% (2388 в январе против 2505 в декабре).

Число ситуаций, когда коронавирусная инфекция предположительно стала основной причиной смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимы дополнительные медицинские исследования, сократилось на 11,4% — 4781 против 5396.