Голикова заявила о снижении смертности от COVID-19 в России 

Смертность от последствий заражения коронавирусом в России в январе 2021 года оказалась на 9,5% ниже, чем месяцем ранее. Об этом 5 марта соообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова

«Если сравнивать показатели с декабрём, то в январе, исходя из официальных данных Росстата, смертность снизилась на 9,5%», — сказала она.

Вице-премьер также сообщила, что по оперативным данным за февраль, в России в целом наблюдается «устойчивое снижение смертности».

По её словам, общая смертность в стране в феврале снизилась на 21,7% по сравнению с январём.