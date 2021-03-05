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Голикова заявила о снижении смертности от COVID-19 в России 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Голикова заявила о снижении смертности от COVID-19 в России
Фото: РИА Новости
Смертность от последствий заражения коронавирусом в России в январе 2021 года оказалась на 9,5% ниже, чем месяцем ранее. Об этом 5 марта соообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

«Если сравнивать показатели с декабрём, то в январе, исходя из официальных данных Росстата, смертность снизилась на 9,5%», — сказала она.

Вице-премьер также сообщила, что по оперативным данным за февраль, в России в целом наблюдается «устойчивое снижение смертности».
По её словам, общая смертность в стране в феврале снизилась на 21,7% по сравнению с январём.
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Общество , Татьяна Голикова , Росстат
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