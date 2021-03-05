Познер выступил в защиту скопинского маньяка 

Как писал «Рамблер», Мохов вышел на свободу в марте 2020 года. В 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет, удержал их в подвале, насиловал, избивал и морил голодом. Одна из них родила двоих детей (младенцев Мохов подбросил в подъезды жилых домов).

Мохова арестовали в 2004 году и приговорили к 16 годам и десяти месяцам лишения свободы. Он полностью отбыл этот срок, сейчас ему 70 лет.

Мохов рассказал Telegram-каналу LIFE SHOT, что после освобождения побывал в Москве на телешоу, где ему дали «полный мешок денег». Теперь он планирует съездить на юг и жениться, так как «нашел себе бабушку молодую».

«Мохов отсидел 17 лет в тюрьме. Теперь, будучи на свободе, он имеет такие же права, как и все остальные. Если его пригласили на телевизионное шоу, то он может идти», — так прокомментировал это Познер.

При этом журналист подчеркнул, что считает странной идею приглашать Мохова на телешоу.