Познер выступил в защиту скопинского маньяка 

Журналист Владимир Познер заявил, что телеканалы вправе приглашать маньяка Виктора Мохова, так как теперь он — свободный человек. Об этом сообщает «Взгляд».
Как писал «Рамблер», Мохов вышел на свободу в марте 2020 года. В 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет, удержал их в подвале, насиловал, избивал и морил голодом. Одна из них родила двоих детей (младенцев Мохов подбросил в подъезды жилых домов).
Мохова арестовали в 2004 году и приговорили к 16 годам и десяти месяцам лишения свободы. Он полностью отбыл этот срок, сейчас ему 70 лет.
Мохов рассказал Telegram-каналу LIFE SHOT, что после освобождения побывал в Москве на телешоу, где ему дали «полный мешок денег». Теперь он планирует съездить на юг и жениться, так как «нашел себе бабушку молодую».
«Мохов отсидел 17 лет в тюрьме. Теперь, будучи на свободе, он имеет такие же права, как и все остальные. Если его пригласили на телевизионное шоу, то он может идти», — так прокомментировал это Познер.
При этом журналист подчеркнул, что считает странной идею приглашать Мохова на телешоу.
«Но запрещать это никак нельзя. Телевидение имеет право приглашать кого хочет, если это не противоречит закону», — заключил он.