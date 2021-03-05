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Умерла Алла Ягизарова 

Артём Кульша 1 час назад
Умерла актриса Алла Ягизарова
Фото: кадр
Актриса Алла Ягизарова скончалась. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Некоторое время назад 81-летняя артистка почувствовала боль в сердце. Родственники вызвали ей скорую помощь. Врачи госпитализировали женщину. Позже она умерла в больнице в результате, согласно предварительной информации, сердечно-сосудистой недостаточности. Ее тело было направлено в морг для проведения экспертизы.
Ягизарова, как сообщал «Рамблер», окончила актерский факультет ГИТИСа и режиссерский факультет Щукинского училища, работала в Азербайджанском театре юного зрителя имени Горького в Баку, сыграла в фильме «Телефонистка», руководила детским театром, ставила спектакли в доме культуры «Медик» и Доме офицеров в Одинцове.
В феврале в возрасте 72 лет скончался актер Вячеслав Голоднов. Он работал Калужском областном драматическом театре, а также был известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Ворошиловский стрелок», «Сырые дрова», «Шериф», «Танкисты своих не бросают» и «Черта».
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Тогда же в возрасте 85 лет в результате онкологического заболевания скончался кинооператор Аветис Зенян — единственный из группы операторов фильма «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука, который работал над всеми частями фильма.
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Общество , Сергей Бондарчук , Вячеслав Голоднов
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