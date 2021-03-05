Умерла актриса Алла Ягизарова

Актриса Алла Ягизарова скончалась. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Некоторое время назад 81-летняя артистка почувствовала боль в сердце. Родственники вызвали ей скорую помощь. Врачи госпитализировали женщину. Позже она умерла в больнице в результате, согласно предварительной информации, сердечно-сосудистой недостаточности. Ее тело было направлено в морг для проведения экспертизы.

Ягизарова, как сообщал «Рамблер», окончила актерский факультет ГИТИСа и режиссерский факультет Щукинского училища, работала в Азербайджанском театре юного зрителя имени Горького в Баку, сыграла в фильме «Телефонистка», руководила детским театром, ставила спектакли в доме культуры «Медик» и Доме офицеров в Одинцове.

В феврале в возрасте 72 лет скончался актер Вячеслав Голоднов . Он работал Калужском областном драматическом театре, а также был известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Ворошиловский стрелок», «Сырые дрова», «Шериф», «Танкисты своих не бросают» и «Черта».