«ЭпиВакКорону» разрешили применять для лиц старше 60 лет

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Вакцина "ЭпиВакКорона" была одобрена к применению на людях старше 60 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.

"Вакцина "ЭпиВакКорона" успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше", — объявили в ведомстве.

По информации Роспотребнадзора, препарат показал способность формировать иммунитет у старшего поколения, а также доказал свою безопасность.

В ходе испытаний отмечалось, что иммунитет выработался у 94% добровольцев старше 60 лет, которые приняли участие в исследовании, как заявил глава Центра "Вектор" Ринат Максютов.

Как рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин , масштабная вакцинация от коронавируса может быть завершена к осени 2021 года. Глава кабмина отметил значимость прививочной кампании и выразил надежду на то, что производство препаратов удастся оперативно масштабировать.