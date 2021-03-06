В России выявили 11 024 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 11 022 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

За последние сутки в России подтверждена 441 смерть из-за последствий заражения коронавирусной инфекцией. За весь период по стране умерло 88 726 человек.

Также за прошедшие сутки было выписано по выздоровлении от коронавируса 15 027 человек. С начала пандемии COVID-19 в РФ перенесли 3 900 348 пациентов.