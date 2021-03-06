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В России выявили 11 022 новых случая коронавируса 

Москва24 и ещё 15 53 минуты назад
В России выявили 11 024 новых случая коронавируса
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 11 022 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
По данным аналитиков, было выявлено активно 1 290 (11,7%) эпизодов заболевания без клинических проявлений. В Москве зафиксировали 1 820 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге — 975, в Московской области — 746, в Нижегородской области — 386, в Воронежской области — 275. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 312 181 случай (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Республике Тыва — 0,04%.
За последние сутки в России подтверждена 441 смерть из-за последствий заражения коронавирусной инфекцией. За весь период по стране умерло 88 726 человек.
Также за прошедшие сутки было выписано по выздоровлении от коронавируса 15 027 человек. С начала пандемии COVID-19 в РФ перенесли 3 900 348 пациентов.
Согласно предположению экспертов Всемирной организации здравоохранения, на окончание пандемии коронавируса можно рассчитывать уже к 2022 году. Глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге указал на то, что методы диагностики стали совершеннее, к тому же появились защитные вакцины.
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Общество , Число заразившихся , Ханс Клюге , ВОЗ , Воронежская Область , Москва , Московская область , Нижегородская Область , Санкт-Петербург
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