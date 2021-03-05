Россиян ждут длинные выходные 

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Жители России будут отдыхать с 6 по 8 марта, указывается в календаре выходных дней Роструда

В этом году 8 марта приходится на понедельник.

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае — с 1 по 3 и с 8 по 10 числа.

Всего в 2021-ом будет семь коротких рабочих недель. Последняя завершится в четверг, 30 декабря.