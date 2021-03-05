«Аэрофлот» предложил платную регистрацию в аэропорту 

Пассажиры должны платить за регистрацию на рейс в аэропорту. С таким предложением, как сообщают «Известия», выступила компания «Аэрофлот».
Осведомленные собеседники рассказали изданию, что некоторое время назад «Аэрофлот» направил Министерству транспорта предложение сделать регистрацию на рейсы всех авиакомпаний в аэропортах платной. Росавиация рассмотрела его и в заключении указала на социально-негативные риски инициативы.
В Росавиации отказались комментировать эту информацию, в Минтрансе сообщили, что решений по данному вопросу не принималось, а представитель «Аэрофлота» Михаил Демин — что компания предлагает исключить стоимость регистрации в аэропорту из тарифа, потому что все больше пассажиров регистрируются онлайн.
Он добавил, что платная регистрация в аэропорту неактуальна для полносервисных компаний (таких как «Аэрофлот»), но актуальна для дискаунтеров (например, «Победы», «дочки» «Аэрофлота»), потому что для их пассажиров важно даже незначительное снижение тарифа.
«Это полностью соответствует мировой практике», — отметил Демин.