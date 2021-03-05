«Аэрофлот» предложил платную регистрацию в аэропорту 

Пассажиры должны платить за регистрацию на рейс в аэропорту. С таким предложением, как сообщают «Известия», выступила компания «Аэрофлот»

Осведомленные собеседники рассказали изданию, что некоторое время назад «Аэрофлот» направил Министерству транспорта предложение сделать регистрацию на рейсы всех авиакомпаний в аэропортах платной. Росавиация рассмотрела его и в заключении указала на социально-негативные риски инициативы.

В Росавиации отказались комментировать эту информацию, в Минтрансе сообщили, что решений по данному вопросу не принималось, а представитель «Аэрофлота» Михаил Демин — что компания предлагает исключить стоимость регистрации в аэропорту из тарифа, потому что все больше пассажиров регистрируются онлайн.

Он добавил, что платная регистрация в аэропорту неактуальна для полносервисных компаний (таких как «Аэрофлот»), но актуальна для дискаунтеров (например, «Победы», «дочки» «Аэрофлота»), потому что для их пассажиров важно даже незначительное снижение тарифа.