Накрывший Чукотку мощнейший циклон на видео 

4 марта Чукотка оказалась во власти мощного циклона. Метель, ветер до 40 метров в секунду. Отменены занятия в единственной школе Анадыря . Не летают самолеты во Владивосток Хабаровск . Видимость на дорогах нулевая. Спасатели не советуют автомобилистам садиться за руль, а пешеходов просят оставаться дома.

""Война войной, а обед по расписанию" говорил прусский король Фридрих Вильгельм. Рискнула выйти в магазин, чуть не унесло меня, но было довольно весело. Конечно, кому-то невесело, когда в окно прилетела крыша соседнего здания или машину занесло в кювет", — написала в своем Инстаграм одна из местных жительниц.