Стали известны самые популярные российские писательницы 

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Самыми популярными российскими писательницами на сегодняшний день являются Гузель Яхина Татьяна Устинова . Таковы данные книжного сервиса MyBook, которые приводит РИА Новости.

Накануне Международного женского дня в сервисе изучили статистику за минувший год и пришли к выводу, что лидером стала лауреат премий «Большая книга», «Книга года» и «Ясная Поляна» Гузель Яхина. На втором месте — автор детективной прозы Татьяна Устинова. Замыкает тройку лидеров автор книги «100 способов изменить жизнь» Лариса Парфентьева.

В топ-5 также вошли писательницы Дина Рубина и Елена Резанова.

Ранее NEWS.ru писал, что молодая писательница Аделина Шелдон скончалась в Москве. Предполагается, что она умерла от голода, став жертвой модной диеты.