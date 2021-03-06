Роспотребнадзор дал продуктовые советы в канун Масленицы 

С 8 по 14 марта в России пройдет масленичная неделя. В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно выбрать и использовать продукты для приготовления блинов, вареников, сырников и пирогов.

Главный ингредиент праздничных блюд — мука. Ее обязательно нужно просевать перед замесом. Это обогатит ее кислородом, а также предотвратит возможное попадание мучных вредителей.

При выборе творога и сметаны надо обратить внимание на условия их хранения и маркировку. Температура хранения не должна быть выше +6°С. В составе творога и сметаны не должно быть ничего, кроме молока и закваски.

Замороженные ягоды для начинки не должны быть слипшимися в один ледяной кусок. Это свидетельствует о неоднократном размораживании и замораживании продукта в процессе хранения.

При выборе мяса важно не покупать его у случайных лиц, в местах несанкционированной торговли, с автомашин вдоль дорог.