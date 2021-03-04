Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Епископ Атанасий Сербской православной церкви умер из-за коронавируса 

ТАСС 1 час назад
БЕЛГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Епископ Сербской православной церкви Атанасий Евтич умер из-за последствий коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Захумско-Герцеговинской епархии, которую владыка ранее возглавлял.
"Епископ захумско-герцеговинский и приморский в отставке Атанасий, упокоился во Господе. Его преосвященство умер в четверг, 4 марта, в больнице города Требине", — говорится в сообщении епархии.
Владыка был госпитализирован 17 февраля. Затем у него развилось двустороннее воспаление легких, после чего епископа в отставке перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.
Епископ Атанасий (Евтич) являлся одним из авторитетных иерархов Сербской православной церкви. В народе он особенно запомнился своей помощью сербскому народу в Косово и Метохии во время агрессии НАТО 1999 года.
Атанасий (Зоран) Евтич родился в 1938 году вблизи города Шабац, окончил семинарию, богословский факультет Белградского университета. В 1960 году принял монашеский постриг. Защитил докторскую диссертацию на богословском факультете в Афинах, преподавал в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже, неоднократно избирался деканом богословского факультета в Белграде. В 1991 году был избран епископом, однако в 1999 году после тяжелой травмы шеи оставил епископскую кафедру.
В результате пандемии Сербская церковь понесла огромные потери. 30 марта 2020 года от последствий заражения коронавирусом умер епископ Валевский Сербской православной церкви Милутин. 30 октября от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, умер один из ключевых иерархов Сербской православной церкви — митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. 20 ноября 2020 года из-за коронавируса умер патриарх сербский Ириней.
Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
ТАСС: последние новости
"БесогонТВ" Михалкова 6 марта вновь выйдет в эфире телеканала "Россия-24" "БесогонТВ" Михалкова 6 марта вновь выйдет в эфире телеканала "Россия-24" Мединский: дискуссию с противопоставлением Невского и Дзержинского провели зря Мединский: дискуссию с противопоставлением Невского и Дзержинского провели зря Мэра Кемерова госпитализировали с переломом ребер Мэра Кемерова госпитализировали с переломом ребер
Комментарии
Общество , РПЦ , НАТО , ИТАР-ТАСС , Афины , Белград , Греция , Париж , Сербия , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
00:29
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
Новости Москвы Общество
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
00:58
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
Происшествия Криминал
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
00:11
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
Происшествия
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
01:39
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
00:47
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение