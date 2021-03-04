Епископ Атанасий Сербской православной церкви умер из-за коронавируса 

БЕЛГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Епископ Сербской православной церкви Атанасий Евтич умер из-за последствий коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Захумско-Герцеговинской епархии, которую владыка ранее возглавлял.

"Епископ захумско-герцеговинский и приморский в отставке Атанасий, упокоился во Господе. Его преосвященство умер в четверг, 4 марта, в больнице города Требине", — говорится в сообщении епархии.

Владыка был госпитализирован 17 февраля. Затем у него развилось двустороннее воспаление легких, после чего епископа в отставке перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.

Епископ Атанасий (Евтич) являлся одним из авторитетных иерархов Сербской православной церкви. В народе он особенно запомнился своей помощью сербскому народу в Косово и Метохии во время агрессии НАТО 1999 года.

Атанасий (Зоран) Евтич родился в 1938 году вблизи города Шабац, окончил семинарию, богословский факультет Белградского университета. В 1960 году принял монашеский постриг. Защитил докторскую диссертацию на богословском факультете в Афинах, преподавал в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже, неоднократно избирался деканом богословского факультета в Белграде. В 1991 году был избран епископом, однако в 1999 году после тяжелой травмы шеи оставил епископскую кафедру.

В результате пандемии Сербская церковь понесла огромные потери. 30 марта 2020 года от последствий заражения коронавирусом умер епископ Валевский Сербской православной церкви Милутин. 30 октября от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, умер один из ключевых иерархов Сербской православной церкви — митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. 20 ноября 2020 года из-за коронавируса умер патриарх сербский Ириней.