Вассерман обвинил Малахова во лжи

«Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи. Надоело ловить Малахова за язык!» — заявил Вассерман «Собеседнику».

По его словам, раньше он участвовал в шоу Малахова и в качестве героя, и в качестве эксперта. Но теперь он отвечает на подобные предложения отказом.

По мнению публициста, запрещать «малаховские» ток-шоу не имеет смысла — сработает принцип «запретный плод сладок», и интерес к подобным передачам только возрастет.

Вассерман считает, что для избавления общества от скандальных передач необходимо «воспитывать людей так, чтобы их интересовало что-нибудь посложнее копания в грязном белье».