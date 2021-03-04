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Москва

«Надоело!»: Вассерман обвинил Малахова во лжи 

Вероника Полынина 9 минут назад
Вассерман обвинил Малахова во лжи
Фото: РИА Новости
Публицист Анатолий Вассерман уличил Андрея Малахова во лжи. По его словам, телеведущий перевирает слова своих героев, сказанных прямо по ходу передачи.

«Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи. Надоело ловить Малахова за язык!» — заявил Вассерман «Собеседнику».

По его словам, раньше он участвовал в шоу Малахова и в качестве героя, и в качестве эксперта. Но теперь он отвечает на подобные предложения отказом.
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По мнению публициста, запрещать «малаховские» ток-шоу не имеет смысла — сработает принцип «запретный плод сладок», и интерес к подобным передачам только возрастет.
Вассерман считает, что для избавления общества от скандальных передач необходимо «воспитывать людей так, чтобы их интересовало что-нибудь посложнее копания в грязном белье».
Ранее, как писал «Рамблер», актер Дмитрий Певцов призвал ввести цензуру в театре и на телевидении и оградить зрителей от «грязных новостей» и «потных малаховских передач».
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Комментарии
Общество , Анатолий Вассерман , Дмитрий Певцов , Андрей Малахов
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