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Роскомнадзор предложил обязать соцсети установить счетчики посещаемости 

РИА Новости 53 минуты назад
Соцсети могут обязать устанавливать счетчики посещаемости
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор предлагает обязать соцсети устанавливать предложенное ведомством ПО для подсчета количества пользователей, чтобы определять, подпадает ли соцсеть под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещенного контента, соответствующий проект приказа Роскомнадзора опубликован на портале проектов нормативных актов.
С 1 февраля в РФ вступили в силу поправки к закону "Об информации…", по которым соцсети с суточной аудиторией в РФ более 500 тысяч пользователей обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. По этому закону Роскомнадзор ведет реестр соцсетей, организует мониторинг информресурсов, утверждает методику определения количества пользователей, устанавливает порядок взаимодействия с владельцами соцсетей.
Проектом приказа, подготовленным Роскомнадзором, утверждается методика определения количества пользователей информационного ресурса в сутки.

"В целях определения количества пользователей информационного ресурса владелец социальной сети… устанавливает предлагаемую Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций программу для электронных вычислительных машин, предназначенную для определения количества пользователей информационного ресурса (далее — счетчик посещаемости) в отношении каждого из информационных ресурсов социальной сети, в том числе сайта в сети интернет социальной сети, программы для электронных вычислительных машин, используемой для доступа к социальной сети", — говорится в проекте приказа.

В нем уточняется, что счетчики посещаемости определяют количество однократных в течение суток обращений уникальных пользователей, находящихся на территории РФ к информационному ресурсу, обеспечивающих его полную загрузку.
Сведения о предлагаемых к установке счетчиках посещаемости будут размещены на сайте Роскомнадзора.
В случае невозможности определения количества пользователей с помощью счетчиков посещаемости, Роскомнадзор будет направлять запрос для определения этих данных. Если и этим способом определить ежедневную аудиторию соцсети невозможно, Роскомнадзор будет выявлять эти данные либо на основании сведений, полученных в результате обработки информации с использованием специального ПО, в том числе программ, обеспечивающих возможность фиксации в автоматическом режиме обращений пользователей к информационному ресурсу; либо на основании общедоступных сведений в сети интернет.
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Общество , Роскомнадзор
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