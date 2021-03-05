Раскрыты планы по вакцинации от COVID-19 в РФ

«Мы проведем вакцинацию всем, кто этого желает. К июню, думаем, будут вакцинированы около 40 млн человек», — сказал он.

Дмитриев также добавил, что доверие к российской вакцине растет и наблюдается всплеск желающих использовать именно ее, поскольку отсутствуют побочные эффекты и не возникает аллергия.

«Спутник V» попал в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Его эффективность составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet.