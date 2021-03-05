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К июню в России планируют вакцинировать около 40 миллионов человек 

Мир24 и ещё 2 8 минут назад
Раскрыты планы по вакцинации от COVID-19 в РФ
Фото: ТАСС
К июню в России планируют вакцинировать около 40 миллионов человек. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

«Мы проведем вакцинацию всем, кто этого желает. К июню, думаем, будут вакцинированы около 40 млн человек», — сказал он.

Дмитриев также добавил, что доверие к российской вакцине растет и наблюдается всплеск желающих использовать именно ее, поскольку отсутствуют побочные эффекты и не возникает аллергия.
«Спутник V» попал в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Его эффективность составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet.
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Общество , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций , CNN
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