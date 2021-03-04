Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Мединский: дискуссию с противопоставлением Невского и Дзержинского провели зря 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Мединский: дискуссию с Невским и Дзержинским провели зря
Фото: РИА Новости
Обсуждение противопоставления Александра Невского и Феликса Дзержинского, вызванное голосованием за то, кому из них должен быть установлен памятник на Лубянской площади, проводить не следовало. Об этом заявил в четверг помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Считаю, что зря была организована дискуссия противопоставления Невского и Дзержинского. Ничего более удивительного представить себе невозможно — как тут выбирать", — сказал он, выступая на заседании научного совета Российского военно-исторического общества.

Голосование по вопросу об установке монумента на Лубянской площади открылось 25 февраля. Жителям столицы было предложено ответить на вопрос, какой именно памятник следует установить — Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.
Вопрос о памятнике на Лубянке был вновь поднят в феврале 2021 года. С обращением к мэрии о восстановлении памятника Феликсу Дзержинскому выступили писатели и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов и другие. Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть памятник на Лубянку. 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что считает правильным оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас.
Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
ТАСС: последние новости
Минюст включил союз "Альянс врачей" в перечень НКО-иноагентов Минюст включил союз "Альянс врачей" в перечень НКО-иноагентов "БесогонТВ" Михалкова 6 марта вновь выйдет в эфире телеканала "Россия-24" "БесогонТВ" Михалкова 6 марта вновь выйдет в эфире телеканала "Россия-24" "Союзмультфильм" намерен создать собственный телеканал "Союзмультфильм" намерен создать собственный телеканал
Комментарии 1
Общество , Дмитрий Пучков , Александр Невский , Захар Прилепин , Феликс Дзержинский , Сергей Собянин , Владимир Мединский , Александр Проханов , Игорь Молотов , Российское военно-историческое общество , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
00:29
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
Новости Москвы Общество
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
00:58
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
Происшествия Криминал
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
00:11
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
Происшествия
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
01:39
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
00:47
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение