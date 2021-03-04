Россияне заказали женщинам портреты и фаер-шоу на 8 марта 

Самыми популярными услугами в России перед Международным женским днем стали услуги гравировщиков, художников и организаторов праздничных шоу. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на аналитиков «Авито Услуг».

Спрос на гравировку вырос на 38 процентов к 2019 году, а объявлений от мастеров стало на 27 процентов больше. Чаще всего россияне заказывают лазерную гравировку, гравировку по металлу и по дереву, чтобы, к примеру, персонализировать шкатулку.

Традиционно популярны услуги художников. Более 11 тысяч мастеров предлагают нарисовать портрет к 8 марта, за предпраздничную неделю таких объявлений стало на два процента больше.

На 65 процентов популярнее, чем в прошлом году, стали спортивные и танцевальные курсы. На 26 процентов популярнее, чем год назад, оказались услуги организаторов праздников (особенно фаер-шоу и бармен-шоу).

Спрос на курьеров перед праздником вырос на 37 процентов, особенно часто речь идет о доставке цветов и шариков.

Как писал «Рамблер», ранее в Гильдии маркетологов рассказали, что самыми популярными подарками на 8 марта в России остаются цветы, конфеты и шоколад. За ними следуют парфюмерия, косметика, гаджеты, бельё и галантерея.