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Россияне заказали женщинам портреты и фаер-шоу на 8 марта 

Мария Иванова 52 минуты назад
Россияне заказали женщинам портреты и фаер-шоу на 8 марта
Фото: ТАСС
Самыми популярными услугами в России перед Международным женским днем стали услуги гравировщиков, художников и организаторов праздничных шоу. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на аналитиков «Авито Услуг».
Спрос на гравировку вырос на 38 процентов к 2019 году, а объявлений от мастеров стало на 27 процентов больше. Чаще всего россияне заказывают лазерную гравировку, гравировку по металлу и по дереву, чтобы, к примеру, персонализировать шкатулку.
Традиционно популярны услуги художников. Более 11 тысяч мастеров предлагают нарисовать портрет к 8 марта, за предпраздничную неделю таких объявлений стало на два процента больше.
На 65 процентов популярнее, чем в прошлом году, стали спортивные и танцевальные курсы. На 26 процентов популярнее, чем год назад, оказались услуги организаторов праздников (особенно фаер-шоу и бармен-шоу).
Спрос на курьеров перед праздником вырос на 37 процентов, особенно часто речь идет о доставке цветов и шариков.
Как писал «Рамблер», ранее в Гильдии маркетологов рассказали, что самыми популярными подарками на 8 марта в России остаются цветы, конфеты и шоколад. За ними следуют парфюмерия, косметика, гаджеты, бельё и галантерея.
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