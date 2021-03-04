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В России рекордно снизилась младенческая смертность 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 2 часа назад
В России рекордно снизилась младенческая смертность
Фото: РИА Новости
Показатели младенческой смертности в 2020 году снизились до минимальных цифр за всю историю страны, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко провел совещание по развитию системы здравоохранения Тувы с участием главы региона Шолбана Кара-оола.

«Показатели младенческой смертности в 2020 году снизились, и в целом по Российской Федерации все показатели детской и младенческой смертности снизились до минимальных цифр за всю историю страны. По региону динамика младенческой смертности положительная, но тем не менее, остается чуть выше, чем в Российской Федерации», — передает РИА «Новости» слова Мурашко.

Напомним, в декабре Росстат сообщил, что младенческая смертность (дети до одного года) в октябре снизилась по сравнению с октябрем 2019 года на 17,2%, а по сравнению с сентябрем 2020 года младенческая смертность в октябре снизилась на 36 детских смертей.
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Общество , Михаил Мурашко , Росстат , Минздрав РФ , РИА Новости
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