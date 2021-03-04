В России рекордно снизилась младенческая смертность 

«Показатели младенческой смертности в 2020 году снизились, и в целом по Российской Федерации все показатели детской и младенческой смертности снизились до минимальных цифр за всю историю страны. По региону динамика младенческой смертности положительная, но тем не менее, остается чуть выше, чем в Российской Федерации», — передает РИА «Новости» слова Мурашко.