В России рекордно снизилась младенческая смертность 

Показатели младенческой смертности в 2020 году снизились до минимальных цифр за всю историю страны, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко провел совещание по развитию системы здравоохранения Тувы с участием главы региона Шолбана Кара-оола.
«Показатели младенческой смертности в 2020 году снизились, и в целом по Российской Федерации все показатели детской и младенческой смертности снизились до минимальных цифр за всю историю страны. По региону динамика младенческой смертности положительная, но тем не менее, остается чуть выше, чем в Российской Федерации», — передает РИА «Новости» слова Мурашко.