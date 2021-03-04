Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге подскочила на 23% 

За истекшие сутки смертность от COVID-19 в Петербурге выросла на 23%. Об этих данных 4 марта сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние 24 часа в статистику летальных исходов от ковида в Северной столице внесли 48 случаев. Накануне же их было 39.

По показателям 4 марта Петербург только на три смертельных случая отстаёт от Москвы, где, однако, за минувшие сутки выявили примерно вдвое больше зараженных коронавирусом.

Всего за время пандемии в Петербурге, по официальным данным, от COVID-19 погибли 11 248 человек, в России — 87 823 человека, включая 475 умерших за последние сутки.