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Москва

Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге подскочила на 23% 

ИА Regnum 23 минуты назад
Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге подскочила на 23%
Фото: РИА Новости
За истекшие сутки смертность от COVID-19 в Петербурге выросла на 23%. Об этих данных 4 марта сообщает федеральный оперативный штаб.
За последние 24 часа в статистику летальных исходов от ковида в Северной столице внесли 48 случаев. Накануне же их было 39.
По показателям 4 марта Петербург только на три смертельных случая отстаёт от Москвы, где, однако, за минувшие сутки выявили примерно вдвое больше зараженных коронавирусом.
Всего за время пандемии в Петербурге, по официальным данным, от COVID-19 погибли 11 248 человек, в России — 87 823 человека, включая 475 умерших за последние сутки.
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Общество , Москва , Санкт-Петербург
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