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Когда это все закончится: грядет дефицит смартфонов 

Елена Прошина 24 минуты назад
Когда это все закончится: россиян предупредили о дефиците смартфонов
Фото: ТАСС
Китайские производители смартфонов Xiaomi и Realme подтвердили информацию о дефиците чипов. Как сообщает ITHome, срок поставки микросхем Qualcomm продлен до более чем 30 недель.
По словам источника издания из цепочки поставок смартфонов, сейчас все склады пустуют, а цикл поставок аудиочипов CSR Bluetooth достиг более 33 недель. При этом компании Huawei, OPPO, vivo и OnePlus планируют нарастить объемы выпуска мобильных телефонов. Это только усугубляет дисбаланс между спросом и предложением микросхем.
Промышленный аналитик из Тайваня заявил ITHome, что, судя по отсутствию запасов на рынке, дефицит продлится как минимум до конца этого года.
Как писал «Рамблер», эксперты прогнозировали, что стоимость электроники российского производства вырастет на 20–50 процентов из-за дефицита полупроводниковых микросхем.
Глава GS Nanotech Олег Ким отмечал, что еще во время первой волны пандемии крупнейшие производители техники увеличили заказы на чипы, чтобы удовлетворить спрос на смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. Люди начали активно скупать такие устройства из-за перехода на удаленку.
На дефицит также повлияла торговая война США и Китая. Заблокировав продажу чипов от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., США вынудили Huawei и ZTE закупать микросхемы про запас на один-два года.
Работа некоторых линий на фабриках по производству чипов распланирована на все 12 месяцев.
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Общество , Олег Ким
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