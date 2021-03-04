Министр просвещения объяснил введение шестидневки в школах

«Это была вынужденная мера. Если школа работает по пятидневке, то она, скорее всего, со следующего года вернется к этому режиму работы», — добавил он, отвечая на вопрос, имеет ли смысл сохранить шестидневное обучение для восполнения пробелов, с которыми столкнулись школьники из-за пандемии коронавируса.