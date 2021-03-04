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Москва

Кравцов объяснил введение шестидневки в школах 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Министр просвещения объяснил введение шестидневки в школах
Фото: РИА Новости
Введение шестидневного обучения в ряде российских школ стало вынужденной мерой из-за пандемии, вероятно, учебные заведения смогут вернуться к привычному режиму работы в следующем году, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
По словам Кравцова, «чтобы не понизить качество образования, восполнить те или иные пробелы, как вынужденную меру, ряд школ ввели шестидневное обучение», передает РИА «Новости».

«Это была вынужденная мера. Если школа работает по пятидневке, то она, скорее всего, со следующего года вернется к этому режиму работы», — добавил он, отвечая на вопрос, имеет ли смысл сохранить шестидневное обучение для восполнения пробелов, с которыми столкнулись школьники из-за пандемии коронавируса.

Министр подчеркнул, что в данный момент делается все, чтобы сохранить уровень знаний школьников. По его словам, всероссийские проверочные работы позволяют определить возникающие пробелы.
Кравцова также попросили прокомментировать предложение главы Совета Федерации Валентины Матвиенко ввести во всех школах страны пятидневное обучение, чтобы дети могли больше времени уделять родным, хобби и прогулкам на свежем воздухе.

«Перевод на пятидневку или шестидневку — это решение школы. Большинство школ учатся на пятидневке. Это законом регламентируется», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в России упростили правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году.
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Общество , Валентина Матвиенко , Сергей Кравцов , Совет Федерации , РИА Новости
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