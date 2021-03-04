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Москва

Видео с лучшими для жизни городами России 

Вадим Дроздов 7 минут назад
24 февраля институт территориального планирования «Урбаника» опубликовал список самых комфортных для жизни городов в России. За основу нового рейтинга взяты данные за 2019 год (в предыдущем — за 2018 год), поскольку официальные социальные и экономические показатели за прошлый год пока не подведены.
Первые два места рейтинга остались неизменными с прошлого года — это Краснодар и Сургут. В Краснодаре, как объясняет Коньков, высокие показатели в сферах обеспеченности жильем, торговли, благоприятного климата и транспортной доступности.
В Краснодаре, для того чтобы накопить на покупку квартиры площадью 40 кв. м, необходимо откладывать среднюю по городу зарплату в течение 4,1 года, в Сургуте — 3,2 года. Для сравнения: на квартиру такой же площади в Москве и Петербурге необходимо около восьми лет.
Общество , Видео
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