Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Печального ангела» в Петербурге показали на видео 

Вадим Дроздов 29 минут назад
3 марта в Санкт-Петербурге на набережной Карповки тайно открыли скульптуру «Печальный ангел» в память о погибших от коронавируса врачах.
Губернатор Петербурга Александр Беглов, главные врачи Госпиталя ветеранов войн, НИИ Джанелидзе и Александровской больницы 3 марта приняли участие в церемонии открытия памятника погибшим врачам на набережной реки Карповки. Они сняли со скульптуры белую ткань, закрывавшую её до этого, и возложили цветы к «Печальному ангелу». В церемонии приняла участие вдова скульптора Романа Шустрова, который не пережил коронавируса. Ранее открытие скульптуры анонсировал на другой день депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.
Общество , Видео , Александр Беглов , Борис Вишневский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с новым мега проектом России «Арктик СПГ-2»
04:54
Видео с новым мега проектом России «Арктик СПГ-2»
Наука и техника
Видео взрыва Starship SN10 после посадки
00:26
Видео взрыва Starship SN10 после посадки
Наука и техника
Видео с умершими людьми, сделанные нейросетью
03:04
Видео с умершими людьми, сделанные нейросетью
Наука и техника
Отреставрированный Монплезир сняли на видео
01:35
Отреставрированный Монплезир сняли на видео
Общество
Видео с пьяным водителем, подъехавшим к инспектору
00:30
Видео с пьяным водителем, подъехавшим к инспектору
Происшествия
Появилось видео с провалившейся в яму с кипятком студенткой
01:23
Появилось видео с провалившейся в яму с кипятком студенткой
Происшествия
Конфликт пациента больницы с охранником сняли на видео
01:11
Конфликт пациента больницы с охранником сняли на видео
Происшествия
Ледокол на колесах в Москве показали на видео
00:30
Ледокол на колесах в Москве показали на видео
Новости Москвы
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
00:57
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
Происшествия
Проспавшую ограбление продавщицу сняли на видео
01:54
Проспавшую ограбление продавщицу сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение