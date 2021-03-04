«Печального ангела» в Петербурге показали на видео 

3 марта в Санкт-Петербурге на набережной Карповки тайно открыли скульптуру «Печальный ангел» в память о погибших от коронавируса врачах.
Губернатор Петербурга Александр Беглов, главные врачи Госпиталя ветеранов войн, НИИ Джанелидзе и Александровской больницы 3 марта приняли участие в церемонии открытия памятника погибшим врачам на набережной реки Карповки. Они сняли со скульптуры белую ткань, закрывавшую её до этого, и возложили цветы к «Печальному ангелу». В церемонии приняла участие вдова скульптора Романа Шустрова, который не пережил коронавируса. Ранее открытие скульптуры анонсировал на другой день депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.