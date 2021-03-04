Отреставрированный Монплезир сняли на видео 

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3 марта в Санкт-Петербурге сообщили, что масштабная реставрация в залах Екатерининского корпуса дворца Монплезир в Петергофе завершена спустя 2 года после начала. Уже началась развеска мастичных люстр в парадном Желтом зале. Каждый осветительный прибор воссоздавали по старинной технологии, открытой еще во времена дефицита дорогостоящих бронзовых светильников. Сотрудники музея гордятся и тем, что впервые за долгие десятилетия нынешняя реставрация позволила решить глобальную проблему отсутствия гидроизоляции всего здания. Теперь ему и хранящимся в нем коллекциям не страшны прибрежные ветра с залива.

Дворец строили в 1714—1723 годах по указанию и по рисунку царя Петра I.